◇プロ野球日本シリーズ第6戦 DeNA 11-2 ソフトバンク(3日、横浜スタジアム)ソフトバンクは2勝3敗で迎えた日本シリーズ第6戦で大敗。日本一を逃しました。今季パ・リーグを席巻し「貯金42」でリーグ制覇を果たしたソフトバンク。クライマックスシリーズでも勢いに乗る日本ハムを無敗で下し、日本シリーズ進出を決めました。日本シリーズでも幸先よく2連勝。このまま日本一に登りつめるかと思われましたが、本拠地で2度の完封負けを