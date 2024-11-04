進研ゼミ編集室のリアル受験生保護者による長女の大学受験ドキュメント。志望大との距離がなかなか近づかないなかで訪れた塾の三者面談。志望大を変えるべきか悩む母への講師のアドバイスや、いかに!? 厳しいことを言われるのを覚悟して臨んだ塾の三者面談。いい意味で想定外の展開となりました。 まず、先生と娘のやり取りがとてもポジティブで雰囲気がいいんですよね。E判定続きの模試の結果や、これま