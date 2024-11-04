【モデルプレス＝2024/11/04】俳優の本島純政とONE N’ ONLYの上村謙信がW主演を務める読売テレビドラマDiVE＋（プラス）「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」（毎週月曜深夜※初回は1時35分〜）が、4日にスタートする。【写真】本島純政、上裸で凛々しい表情◆本島純政＆上村謙信W主演「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」原作は、韓国の電子コミックで全世界で643万View超えを記録する同名人気BL作品で、まだ“恋