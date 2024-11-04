2024年9月、兵庫県警は詐欺容疑で高級クラシックカーのレストア販売会社オーナーを逮捕しました。ただ、彼は経営が火の車である一方で、サーキット貸し切りの派手なイベントを行っています。そのチグハグな行動はなぜなのでしょうか。被害総額36億円以上！ 世間に衝撃を与えた巨額詐欺事件2024年9月、兵庫県警はクラシックカーをめぐる投資を呼びかけ、多額の金銭をだまし取ったとして、詐欺容疑で東京都渋谷区の自動車修理販売