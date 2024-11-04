◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグ第４節東京ＧＢ３（１７―２５、２５―２０、２４―２６、２５―２０、１５―１３）２サントリー（３日、東京・有明アリーナ）１０月の開幕戦以来リーグ主管で行われ、東京ＧＢが昨季前身Ｖリーグ覇者のサントリーをフルセットの末に破り、今季５勝目（２敗）を飾った。チーム３位の１５得点を挙げた後藤陸翔が試合後にＰＯＭ（プレイヤー・オブ・ザ・マッチ）に選出。２３歳のルー