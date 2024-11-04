フジテレビ系「ワイドナショー」（日曜・午前１０時）が３日に放送され、大谷翔平投手（３０）、山本由伸投手（２６）が所属するドジャースのワールドシリーズ（ＷＳ）制覇を特集した。その中で来年３月にはドジャースと今永昇太投手（３１）、鈴木誠也外野手（３０）が所属するカブスとの開幕戦が日本で開催されることを紹介した。これにコメンテーターのカンニング竹山が「日本人が４人いる。ヘタしたらもう一人誰か行く可