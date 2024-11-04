ハリス副大統領は２日、「サタデー・ナイト・ライブ」の最新エピソードにサプライズ登場し、自身のものまねを披露するマヤ・ルドルフ氏と共演した/Charly Triballeau/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米大統領選の民主党候補、カマラ・ハリス副大統領が２日、人気コメディー番組「サタデー・ナイト・ライブ」の最新エピソードにサプライズ登場し、自身のものまねを披露するマヤ・ルドルフ氏と共演した。番組はＣＮＮのパロディー番組か