ロシアの国営メディアなど17の放送局はアメリカのIT大手・グーグルに対し、ユーチューブのアカウントが停止されたとして復元するよう訴えていました。ロシアの裁判所は先週、要請に従わなかったとしてグーグルに賠償金の支払いを命じました。その額、日本円にしておよそ3澗（かん）円。3のあとにゼロが、なんと36個も並ぶ天文学的な金額です。億、兆、京まではご存じかもしれませんが、澗はさらに5つ先の単位です。ロシア