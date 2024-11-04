1999シーズンからスタートしたサッカーJ2リーグ。26代目のチャンピオンに輝いたのは、“サッカーどころ”静岡市をホームタウンとする清水エスパルスでした。いわゆる“オリジナル10”として、Jリーグ草創期から戦い続けた清水がリーグ戦のタイトルを獲得するのは、J1、J2を通じて、1999シーズンのJ1セカンドステージ以来、実に25年ぶりとなります。 【写真を見る】3