日本シリーズを４勝２敗で制し、１９９８年以来の日本一に輝いたＤｅＮＡの南場智子オーナーが４日未明、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「＼横浜優勝／ファンの皆さん、応援ありがとうございました。チームのみんな、球団職員のみんな、ありがとう。おめでとう。」とつづり、ファンやチーム、球団職員らへの感謝やねぎらいの思いをつづった。プロ野球初の女性オーナー迎えた歓喜の瞬間に、フォロワーからも祝福のコメント