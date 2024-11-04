◆卓球全日本選手権カデットの部最終日（３日、長崎県立総合体育館）シングルス４種目の５回戦から決勝まで行われ、１４歳以下の男子は平塚健友（１４）＝遊学館ジュニア＝が初優勝した。決勝で立川凜（１４）＝愛工大明電中＝に３―２で競り勝った。女子は高橋青葉（１４）＝木下アカデミー＝が制した。１３歳以下の女子は瓜生日咲（ひさ、１３）が決勝で松島美空（みく、１１）＝京都カグヤライズ＝を３―２で破って初Ｖ。