オートバイの世界選手権シリーズ第19戦、マレーシア・グランプリ（GP）は3日、マレーシアのセパンで決勝が行われ、最高峰のモトGPクラスで中上貴晶（ホンダ）はリタイアした。フランチェスコ・バニャイア（イタリア、ドゥカティ）が今季10勝目、通算28勝目を挙げた。（共同）