3日未明、千葉県四街道市の住宅で住人の男性が暴行され現金が奪われた事件で、警察は現場近くで確保した自称会社員の男を強盗致傷の疑いで逮捕した。自称・会社員の金子優汰容疑者（28）は午前4時過ぎに四街道市吉岡の住宅に窓ガラスを割って押し入り、住人男性を殴るなどの暴行を加えケガをさせたうえ、現金1万3000円を奪った疑いが持たれている。金子容疑者は指示役からシグナルで指示を受けながら犯行に及んでいたという。被害