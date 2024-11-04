中川政七商店から、人間国宝の染織家・志村ふくみ氏の芸術精神を継承した染織ブランド「アトリエシムラ(atelier shimura)」と初コラボレーションした「草木染めの衣裳着雛飾り」が発表されました。染織家・志村ふくみの孫である志村昌司を中心とした次世代の作り手たちによる染織ブランド「アトリエシムラ(atelier shimura)」との協働により、草木染めの衣裳をまとった特別な雛飾りが誕生。コンセプトは「親から子へ、想いをつなぐ