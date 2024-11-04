JLPGA最終プロテスト2024年度の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）最終プロテストは、1日まで茨城・大洗GC（6602ヤード、パー72）で4日間行われ、上位26人が合格した。プロテスト5度目、最終は4度目の受験だった六車日那乃は2バーディー、4ボギーの74で回り、通算4オーバー。ボーダーラインとなる19位タイで合格を果たした。取材時には思わず涙。その人柄を感じさせる謝罪の言葉もあった。最終18番パー4。六車は勝負のパーパット