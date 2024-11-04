【あの人は今こうしている】【写真】“ケンちゃんシリーズ”宮脇康之さん「5回死にかけた」現在と「ジャニー喜多川さんの性加害の被害に…」の過去八名信夫さん（89歳 ）多くの映画で悪役を演じ、1983年に俳優集団「悪役商会」を結成。その後も映画、ドラマで活躍するほか、キューサイの青汁のCMの「まずい！もう一杯」のセリフが多くの人の記憶に残る八名信夫さん。今、どうしているのか。◇◇◇小田急線成城