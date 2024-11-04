FAとなったマクガフにヤクルトファンから復帰を熱望する声が多く挙がった(C)Getty Imagesダイヤモンドバックスが現地時間11月2日（日本時間3日）、ヤクルトでも活躍したスコット・マクガフとの来季契約オプションの400万ドル（約6億1200万円）の行使を拒否し、マクガフは75万ドル（約1億1500万円）を受け取ってFAになったと複数の米メディアが報じている。【動画】日本復帰はある！？スコット・マクガフの投球シーン米MLB移籍