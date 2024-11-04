ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町は、「Heartfelt Christmas Afternoon Tea〜with Steiff〜」を11月1日から12月25日まで提供する。家族の温もりや幸福感に満ちた“Heartfelt Christmas”をテーマに、11月はテディベアのパパとママ、12月はベンとミラ、サンタクロースのテディベアやキーリングを用意。メニューにはプレッツェルを飾ったケークフレーズショコラ、フロマージュミニブッシュ、モンブランタルトなどのスイーツプレ