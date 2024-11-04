ミルクガラス容器で有名な「Fire-King Japan（ファイヤーキングジャパン）」と、アメリカ創業のスポーツ用品メーカー 「Wilson（ウイルソン）」。2ブランドがコラボし、ウイルソンロゴデザインの「Dハンドルマグ」3タイプをリリース。11月1日（金）より、ウイルソン公式オンラインストア でのご購入特典のプレゼントとして『ネイビー』と『グリーン』のロゴマグが、ファイヤーキングジャパン公式オンラインストア限定販売アイテム