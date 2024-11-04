BMWが手がける「MINI（ミニ）」が第4世代モデルになった。電動化を前提にアップデートされたハッチバックモデル「MINI Cooper （ミニ・クーパー）」のEV版も投入されたが、はたしてそこに“ミニらしさ”はあるのだろうか？ ガソリンエンジン版と乗り比べてみた。