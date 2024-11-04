宗教の伝統が失われた日本で、どうやって「生きる意味」を取り戻すのか？ 社会学者の大澤真幸氏と宗教学者の釈徹宗氏による対談の後編をお届けします。おおさわ・まさち／長野県生まれ。元京都大学教授。『ナショナリズムの由来』で毎日出版文化賞、『自由という牢獄』で河合隼雄学芸賞を受賞。著書多数しゃく・てっしゅう／大阪府生まれ。相愛大学学長。NPO法人リライフ代表。『落語に花咲く仏教』で河合隼雄学芸賞・仏教伝道文化