台風第２２号が発生しました。 【写真を見る】【全般台風情報】最新台風22号（インシン）発生来週末に沖縄に影響の可能性気象庁 ４日３時、フィリピンの東の北緯１１度２５分、東経１３４度３０分において、熱帯低気圧が台風第２２号になりました。台風は１時間におよそ３０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル