【ソウル聯合ニュース】韓国世論調査会社のリアルメーターが４日に発表した調査結果によると、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の支持率は２２．４％で前週の調査から２．２ポイント下落し、同社の調査で就任後最低を更新した。これまでの最低は２週前の２４．１％だった。不支持率も２．８ポイント上昇の７４．２％で、就任後最高を更新した。調査は先月２８日から今月１日に全国の１８歳以上の２５１６人を対象に実施された。