大ヒット公開中の映画『八犬伝』より、原作ファンからも人気の芳流閣シーンのVFXメイキング映像と、この見事な“死闘”を繰り広げた渡邊圭祐＆水上恒司がその裏側を語る、特別映像が公開された。本作は、世界に誇る日本ファンタジーの原点ともいえる「南総里見八犬伝」の作者・滝沢馬琴の執筆への情熱を、浮世絵師・葛飾北斎との交流を交えて壮大な構成で現代に蘇らせた山田風太郎の「八犬伝 上・下」を、『ピンポン』や『鋼の