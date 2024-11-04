人気セレクトショップJOURNAL STANDARDが手掛けるインテリアブランド「JOURNAL STANDARD FURNITURE(ジャーナル スタンダード ファニチャー)」が、毎回大好評のコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」コラボシリーズの新作をリリースした。【写真】PEANUTSコラボのクッションカバー、全色を見る「JOURNAL STANDARD FURNITURE」から「PEANUTS」のクッションカバーが登場今回登場したのは、ヴィンテージスウェットシャツをイメージした「【P