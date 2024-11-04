[ワシントン ３日 ロイター] - 米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）と米シエナ大が実施した米大統領選前最後の世論調査によると、勝敗の鍵を握る激戦７州で民主党のハリス副大統領と共和党のトランプ前大統領の接戦が続いている。１０月２４日─１１月２日に７州の有権者７８７９人を対象に実施した調査によると、ネバダ、ノースカロライナ、ウィスコンシン各州ではハリス氏が僅差でリードし、アリゾナ州ではトランプ氏がわ