◇プロ野球日本シリーズ第6戦 DeNA 11-2 ソフトバンク(3日、横浜スタジアム)DeNAが本拠地で悲願の日本一を達成し、MVPには「4打数3安打3打点」の活躍を見せたDeNAの桑原将志選手が選ばれました。名前がコールされると球場に集まったファンだけではなく、ベンチ前に集結したDeNAの選手たちからも大歓声があがります。桑原選手は笑顔でお立ち台に上がると「本当に幸せに思います。本当にありがとうございます」と日本一を手にした喜