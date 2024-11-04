大谷翔平、山本由伸両選手が所属するドジャースが、ミゲル・ロハス内野手とオースティン・バーンズ捕手の来季契約の選択権を行使したと複数の米メディアが２日（日本時間３日）までに伝えた。ロハスの来季年俸は５００万ドル（約７億５０００万円）、バーンズは３５０万ドル（約５億２５００万円）。ベネズエラ出身のロハスはメジャー１１年目の今季は１０３試合に出場し、打率・２８３、６本塁打、３６打点。終盤には左内転筋