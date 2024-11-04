阪神から育成２位指名を受けた嶋村麟士朗捕手（２１）＝四国ＩＬｐ・高知＝が３日、高知市内で宮脇編成ディレクター、畑山統括スカウト、山本担当スカウトから指名あいさつを受けた。地元である高知の英雄・坂本龍馬の師である勝海舟の幼名（麟太郎）が、名前の由来。知恵と交渉力で時代を切り開いた偉人同様に、積極的なコミュニケーションで支配下への道を切り開く。「今年も投手によって声かけとか性格をみて変えていったり