これが最後の大仕事今後はF-35Bの修理施設に移行アメリカ海軍は2024年10月28日、ノースカロライナ州ハブロックのチェリー・ポイント海兵隊航空基地にある東部艦隊即応センター（FRCE）で修理を受けた最後のAV-8B「ハリアーII」が、同施設で所属部隊に引き渡されたと発表しました。ハンガー前で記念写真を撮るAV-8Bと修繕チーム（画像：FRCE）。FRCEは、アメリカ海軍と海兵隊が運用する航空機の整備や修理を担当する施設で、軍