「阪神紅白戦、白組０−０紅組」（３日、安芸市営球場）阪神は３日、高知県安芸市の秋季キャンプで藤川球児監督（４４）の就任後、初実戦となる紅白戦を行った。近年の秋季キャンプでは最多となる６３００人が来場。駐車場が午前７時半には満車となり、急きょ外野席を開放するなど“球児フィーバー”が巻き起こった。秋季キャンプ最初の日曜、安芸に“球児フィーバー”が起こった。１９年の６０００人を超え、近年では最多と