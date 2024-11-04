「侍ジャパン合宿」（３日、宮崎）阪神の森下翔太外野手（２４）が３日、宮崎市内のＳＯＫＫＥＮスタジアムで１１月の国際大会「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回プレミア１２」に向けた野球日本代表の合宿に参加し、同大会では赤を基調とした道具を使うと明かした。日の丸を連想させる情熱の侍カラー。エルボーガードやフットガードなどが特別仕様となる。とにかく目立つ。炎、情熱、太陽…。森下が生命力を想像させる