「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４、ＤｅＮＡ１１−２ソフトバンク」（３日、横浜スタジアム）「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４」は３日、横浜スタジアムで第６戦を行い、ＤｅＮＡが１１−２でソフトバンクに勝利。１９９８年以来２６年ぶり３度目の日本一に輝き、三浦大輔監督（５０）は大歓声に包まれながら胴上げで５度宙を舞い、史上最大の下克上を完結させた。◇◇経験を共有し、気持ちは一つになった。ＤｅＮＡは