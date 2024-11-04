「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４、ＤｅＮＡ１１−２ソフトバンク」（３日、横浜スタジアム）ハマのガッツマンは満面の笑みで歓喜の瞬間を迎えた。ＤｅＮＡ・桑原がシリーズ打率・４４４、１本塁打、９打点の活躍で日本一に大きく貢献。シリーズＭＶＰに輝いた。「本当に幸せに思います。みんなと日本一取れてうれしい」と喜びを語った。最後まで止まらなかった。二回に左前へ２点適時打を放ち、シリーズ新記録となる５試合連