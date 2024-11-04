Alex LawlerMaha El DahanOlesya Astakhova[ロンドン／ドバイ／モスクワ ３日 ロイター] - 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は３日、１２月から予定されていた有志国による自主減産の縮小を１カ月延期することで合意したと発表した。中国などの需要低迷や世界的な供給拡大で原油価格に下押し圧力がかかっていることが背景。有志国８カ国は、日量２２０万バレルの自主減産