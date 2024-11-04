ＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」に出演しているモデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が４日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを披露した。イベントで福岡県を訪れていたみりちゃむ。インスタグラムで「博多で行ったご飯屋さんがご飯もお酒も美味（おい）しくて、雰囲気も最高でした」とつづり、プライベートショットを公開。ボーダーのトップスにメガネをかけたスタイルになっている。この投稿にファンから