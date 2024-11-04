「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（３日、東京）真っ白な馬体が、東京競馬場に差し込む西日で輝いた。トップハンデの５８・５キロを背負い、１０番人気と低評価だった８歳の白毛馬ハヤヤッコが、直線最後方から大外一気の差し切り勝利で重賞３勝目を飾った。鞍上の吉田豊騎手（４９）＝美浦・フリー＝は今年初の重賞勝利。２着に１番人気のクロミナンス、３着に６番人気のタイセイフェリークが入った。直線、最後方から真っ白