【セリエA第11節】(ジュゼッペ・メアッツァ)インテル 1-0(前半0-0)ベネチア<得点者>[イ]ラウタロ・マルティネス(65分)<警告>[イ]バンジャマン・パバール(31分)、ダビデ・フラッテージ(90分+8)[ベ]フランチェスコ・ザンパーノ(49分)