中国当局が１日夜に電撃的に韓国に対する短期ビザ免除を発表したことに対し、専門家らは外交的効果と経済的実利を狙った二重の布石と分析した。最近北朝鮮とロシアの密着で韓半島（朝鮮半島）での影響力低下を懸念した中国が韓国を引き込むと同時に韓国人観光客誘致を拡大し収益を増やそうとする意図が背景にあるということだ。韓国は昨年１２月から中国がドイツやフランスなど６カ国を対象に始めたノービザ対象国に３０番目に含ま