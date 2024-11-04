全日本空輸（ANA）は、「宮古＝石垣線 就航キャンペーン！」を9月17日から12月26日まで開催している。期間内にエントリーを行い、宮古〜石垣線に1区間以上搭乗したANAマイレージクラブ会員を対象に、抽選で50名にANA旅行券1万円分をプレゼントする。対象搭乗期間は10月27日から12月26日まで。賞品の発送は2025年1月中旬から下旬ごろを予定している。マイレージ積算対象運賃が対象となる。ANAは、宮古〜石垣線を10月27日から運航再