「全日本大学駅伝」（３日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）国学院大が５時間９分５６秒で初優勝し、１０月の出雲全日本大学選抜駅伝から大学三大駅伝２連勝とし、来年１月２、３日の東京箱根間往復大学駅伝で史上６校目となる３冠に王手をかけた。２月の大阪マラソンを制した７区の平林清澄主将（４年）だけでなく、『全員駅伝』で奮闘。６区で区間新記録を出した山本歩夢（４年）がＭＶＰに選出された。史上初の