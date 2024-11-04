来年２月に建替のため一時休館に入る東京・帝国劇場の歴史を記した公式書籍「帝国劇場アニバーサリーブックＮＥＷＨＩＳＴＯＲＹＣＯＭＩＮＧ」が同１月１５日に発売されることが３日、分かった。１９６６年開場の現帝劇を彩った１９１人の俳優・クリエーターを紹介。「ミス・サイゴン」の市村正親（７５）、「ＳＨＯＣＫ」シリーズのＫｉｎＫｉＫｉｄｓ・堂本光一（４５）、「エリザベート」などの井上芳雄（４５）によ