『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ初のオリジナル長編アニメーション映画『ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い』に、ピーター・ジャクソン監督の実写映画版でサルマン役を演じた故クリストファー・リーの声が登場することがわかった。プロデューサーのフィリッパ・ボウエンが、米の取材にて明かした。 クリストファー・リーは、映画『