【モデルプレス＝2024/11/04】女優の橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説「おむすび」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第27話が、11月5日に放送される。【写真】朝ドラ「おむすび」に「ごちそうさん」と同じ小道具登場◆橋本環奈主演朝ドラ「おむすび」朝ドラ第111作目となる本作は、根本ノンジ氏が手掛けるオリジナル作品。平成時代の福岡、神戸、大阪を舞台に、平成のギャル・米田結（橋本）が栄養士を目指し、知識とコ