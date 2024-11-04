◇プロ野球・巨人秋季練習（3日、ジャイアンツ球場）この日は前日の雨の影響で、グラウンドが外野しか使用できなかったジャイアンツ球場。球場は3連休の中日ということもあり、1500人以上のファンが詰めかけました。松本哲也コーチとともに外野ノックを行った阿部慎之助監督は、ファンに喜んでもらおうと、外野の一部をファンに開放するように提案。中学生以下の子どもとその保護者が、投手練習と外野手練習を間近で観覧すること