コロンバンでは、クリスマスをイメージした華やかなアフタヌーンティーセットや冬らしいパフェなど、期間限定のクリスマスデザートを、2024年11月1日(金)よりコロンバン原宿サロンにて販売いたしております。スノーマンやクリスマスツリーなどをモチーフにした、ゴージャスでかわいいアフタヌーンティーセットなどが登場しています。 限定のクリスマスアフタヌ&#125