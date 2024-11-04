ごきげんよう！スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡今回は2024年11月4日〜11月10日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆■12星座全体の運氣予報霊的なエネルギーが世界全体を包み込む摩訶不思議な1週間の幕開け！太陽がさそり座の中心のイーグルズゲートを通り過ぎていくことで、呪術的な時代の再来を告げる「ウルトラ・サイキッ