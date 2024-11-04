しまむら系列のベビー・キッズ用品の専門店「バースデイ」に、大人気の子ども向け教育番組「セサミストリート」とコラボしたベビー用食器シリーズが登場した！エルモやクッキーモンスター、ビッグバードなど、おなじみのキャラクターたちのデザインがかわいくて、機能性も抜群。赤ちゃんの食事タイムを楽しく彩ってくれる。ここでは、全8アイテムをドドーンとご紹介！【画像】セサミストリートとバースデイのコラボグッズを見るバ