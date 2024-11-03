Image: ギズモード・ジャパン generated with Shutterstock.AI 90分で一生分はさすがに引くかも…。知ってます？ ジェフ・ベゾスとイーロン・マスクは、平均的な人間が一生かけて排出する二酸化炭素を、たった90分で排出するそうですよ。この驚きの数字は、貧困撲滅のために活動するイギリスの非政府組織（NGO）であるオックスファム・インターナショナル（以下オックスファム）が最新の報告