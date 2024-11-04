「社会人野球日本選手権・１回戦、日本製鉄鹿島２−１三菱重工Ｗｅｓｔ」（３日、京セラドーム大阪）１回戦が行われ、三菱重工Ｗｅｓｔ（兵庫）は日本製鉄鹿島（茨城）に１−２で初戦敗退。元阪神の北條史也内野手（３０）は「３番・二塁」で日本選手権初出場を果たしたが、３打数無安打に終わった。その他では三菱重工Ｅａｓｔ（神奈川）、ＪＲ西日本（広島）が２回戦に進出した。無念さ漂う北條の表情が一発勝負の重みを物